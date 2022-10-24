Anneannesini yeni kaybeden Demet Özdemir'in kısa süre önce yaptığı paylaşım tepki topladı

29 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in (30) anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.

KISA SÜRE ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Özdemir kısa süre önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha yayınladı. Ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Özdemir'e kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Fakat bazı takipçileri, acısı tazeyken böyle bir paylaşıma imza attığı gerekçesiyle Özdemir'i eleştirdi.

DESTEK DE GELDİ

Özdemir'e çok sayıda takipçisinden ise destek yorumu geldi. Ünlü oyuncunun hakkındaki eleştirilere yanıt verip vermeyeceği merak ediliyor.

İşte o pozlar: