Demet Özdemir, gelinlik eleştirilerine tepki: Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef

28 şubat tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Özellikle bu gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Demet Özdemir'in ne cevap vereceği merak ediliyordu. Güzel oyuncu sonunda sessizliğini bozdu.

"YARIN LİNÇ VAR DERKEN BEN"

Demet Özdemir kendisine yapılan yorumları tiye alarak "Yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımıyla dikkat çekti.

"HER ŞEY ELEŞTİRİLİR"

Demet Özdemir bir diğer paylaşımında da "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var! "dedi.

İşte düğünden paylaşımlar;