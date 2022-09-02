Demet Özdemir, gelinlik eleştirilerine tepki: Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef - Son Dakika
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Demet Özdemir, gelinlik eleştirilerine tepki: Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef

02.09.2022 09:47

Geçtiğimiz pazar şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, aldığı gelinlik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdemir, paylaşımında, "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var!" dedi.

28 şubat tarihinde Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Özellikle bu gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Demet Özdemir'in ne cevap vereceği merak ediliyordu. Güzel oyuncu sonunda sessizliğini bozdu.

"YARIN LİNÇ VAR DERKEN BEN"

Demet Özdemir kendisine yapılan yorumları tiye alarak "Yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımıyla dikkat çekti.

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

"HER ŞEY ELEŞTİRİLİR"

Demet Özdemir bir diğer paylaşımında da "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var! "dedi.

Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

İşte düğünden paylaşımlar;


Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Demet Özdemir gelinliklerine gelen eleştirilere karşı sessizliğini bozdu
Demet Özdemir, gelinliklerine gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu
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Son Dakika Magazin Demet Özdemir, gelinlik eleştirilerine tepki: Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef - Son Dakika


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