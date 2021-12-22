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Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi - Son Dakika

Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi

22.12.2021 13:06

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitiren tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Aydın'ın oyuncu olan oğlu Arda Aydın, yaptığı konuşmada "Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı" diyerek herkesi duygulandırdı.

Geçirdiği diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle henüz 69 yaşında hayata veda eden sanatçı Sezai Aydın için Ümraniye Müsahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi.

"İNSANLARA YOL GÖSTEREN MODERN ZAMAN FİLOZOFU"

Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan merhum sanatçının oğlu oyuncu Arda Aydın, babasının kendisi için aynı zamanda bir iş arkadaşı olduğunu belirterek, "Gölgesinden kaçmaya çalıştıkça, daha çok gölgesinde kaldığım ve her seferinde şaşırtan, eğlendiren, pohpohlamaktan hep kaçan, bir evladının nasıl ayakları üstünde durması gerektiğini öğreten, son zamanlarında kendisi ile ilgili konuştuğumuzda Hakkı Ergök'ün müthiş tabiriyle insanlara yol gösteren bir modern zaman filozofu. Şükür ki ne kadar çok sevildiğini kendisi yaşarken de gördü ve bize de gösterdi" dedi.

Oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi

"KARISINI KAYBETTİKTEN 40 GÜN SONRA YANINA GİTMEK İÇİN ÇABALADI"

Aydın, babasının büyük bir aktör olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: "Dehşetli bir aşık ve çok seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı. Son 5 yılında bana patronu olma onurunu yaşattı. İş yerinde her zaman ona 'Sezai Bey' diye hitap ettim. O da bana 'Arda Bey' derdi. Ama evde her zaman baba oldu. Şehir Tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba-oğul olduk. Ne mutlu bize. Onunla sahnede, stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten çok özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydın'la daha çok anı biriktirebilmek için bu işi (oyunculuğu) seçtim."

"CEKETİNİ SATARAK BENİ OKUTTU"

Kızı İdil Cemre Öztep de babasının kendisini sahnelerden uzak tuttuğunu ve psikolog olması konusunda destek verdiğini anlatarak, "Ceketini satarak beni okuttu. Kimi zaman ücret almadan neler neler yaptığını biliyorum, sırf beni okutabilmek için. Onun sayesinde buradayım. Sayesinde benim. İyi ki var. İyi ki benim babam. Bütün aile adına herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi

"ÇAKTIRMADAN KOLUMA BİR ALTIN BİLEZİK TAKTI"

İstanbul Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de şunları kaydetti: "Bizim için çok özel biriydi. Sesiyle her gece evlerimize konuk olan, oyunculuğuyla gönüllerimize taht kuran bir oyuncuydu. Ben kendisiyle oynama şerefine eriştim, 'Lüküs Hayat'ta. Karşıdakine güven veren bir parterdi. Esprili kişiliğiyle çaktırmadan insanlara dokunan bir kişilikti. Bu 'çaktırmadan' lafı da kendisine aittir. Eşi Çiğdem hanıma kavuştu. Karı, koca insanların hayatına çaktırmadan dokundular. Benim de çaktırmadan koluma bir altın bilezik taktı. Ona hayatım boyunca teşekkür ettim."

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Oyuncu Mert Turak ise "Sezai Ağabeyi sabaha kadar konuşsak başarılarını ve yaptıklarını bitiremeyiz. İçin rahat olsun Sezai Ağabey, arkada aslanlar gibi evlatlar bıraktın. Mekanın cennet olsun" dedi. Programda ayrıca aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, oyuncu Selma Kutlu, Elif Acehan, Orhan Alkaya, Uğur Tan Atakan ve Sevtap Çapan'ın bulunduğu birçok isim üzüntülerini dile getirdi. Tören sonunda dua edilerek, katılımcılardan helallik alındı.

Oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
Oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi

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Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi - Son Dakika
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