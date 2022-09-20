Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş

Ünlüler adına açılan sahte hesaplara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu konudan en çok muzdarip olan isim ise Tamer Karadağlı. Ünlü oyuncu adına atılan bir tweet yine gündem oldu.

LGBT+ KARŞITI MİTİNGE DESTEK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, "Karşıyım Arkadaş. Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım" tweetini atan hesabın Tamer Karadağlı'ya ait olduğu öne sürüldü. İddia, haber sitelerinde de yer aldı.

"TWİTTER HESABIM YOKTUR"

Geçtiğimiz aylarda Tamer Karadağlı'nın bu tarz paylaşımda bulunduğu iddia edilmişti. Anca ünlü oyuncu resmi Instagram hesabından bir açıklama yaparak, herhangi bir Twitter hesabı olmadığını söylemişti.

Bu paylaşımın da yine Tamer Karadağlı'ya ait olmayan bir hesap üzerinden yapıldığı görüldü. Hesabın profil bilgilerinde de zaten "NotAccountPage" (Sayfa hesaba ait değil) yazısı dikkat çekiyor.

Karadağlı'ya ait olduğu öne sürülen paylaşımlar;