Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş - Son Dakika
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Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş

20.09.2022 12:08
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı yürüyüşe destek verdiği öne sürüldü. Karadağlı'nın Twitter hesabından "Çocukları bunlara yem etmeyin! İlmek ilmek işliyorlar. Gökkuşağı her yerde! Olması gereken yer gökyüzü. Onlara gerçek Türk kahramanlarımızı anlatın" diye paylaşımı birçok magazin sayfası ve haber sitelerinde yer aldı.

Ünlüler adına açılan sahte hesaplara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu konudan en çok muzdarip olan isim ise Tamer Karadağlı. Ünlü oyuncu adına atılan bir tweet yine gündem oldu.

LGBT+ KARŞITI MİTİNGE DESTEK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, "Karşıyım Arkadaş. Çocuklarımıza bu dayatmaları yapanlara, Türk aile sistemini bozmaya çalışanlara, çocuklarımızın ahlakını bozmaya çalışanlara karşıyım" tweetini atan hesabın Tamer Karadağlı'ya ait olduğu öne sürüldü. İddia, haber sitelerinde de yer aldı.

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

"TWİTTER HESABIM YOKTUR"

Geçtiğimiz aylarda Tamer Karadağlı'nın bu tarz paylaşımda bulunduğu iddia edilmişti. Anca ünlü oyuncu resmi Instagram hesabından bir açıklama yaparak, herhangi bir Twitter hesabı olmadığını söylemişti.

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

Bu paylaşımın da yine Tamer Karadağlı'ya ait olmayan bir hesap üzerinden yapıldığı görüldü. Hesabın profil bilgilerinde de zaten "NotAccountPage" (Sayfa hesaba ait değil) yazısı dikkat çekiyor.

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası

Karadağlı'ya ait olduğu öne sürülen paylaşımlar;

Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası
Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası
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Tamer Karadağlı, LGBT, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş - Son Dakika
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