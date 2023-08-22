Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Oyunculuk performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Olgun Şimşek, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı trafik kazası geçirdi. Sanatçı, iki aracın çarpıştığı kazadan yaralı olarak kurtuldu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

Başarılı oyuncu geçirdiği kazanın ardından henüz bir açıklama yapmadı.

İşte kaza yerinden görüntüler...