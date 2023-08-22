Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi
Son Güncelleme: 22.08.2023 15:37

Sanatçı Olgun Şimşek, Bodrum'a giderken Turgutreis istikametinde trafik kazası geçirdi. Seyir halindeyken bir araçla kafa kafaya çarpışan oyuncu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Olgun Şimşek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Oyunculuk performansı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Olgun Şimşek, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı trafik kazası geçirdi. Sanatçı, iki aracın çarpıştığı kazadan yaralı olarak kurtuldu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

Başarılı oyuncu geçirdiği kazanın ardından henüz bir açıklama yapmadı.

İşte kaza yerinden görüntüler...

Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Olgun Şimşek
Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Ünlü sanatçı Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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