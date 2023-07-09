Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı - Son Dakika
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Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı

09.07.2023 10:27

3 kez kanseri yendikten sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Usta sanatçının ölüm haberi yakınlarını yıktı. Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, duyduğu acıyı yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Uğur'un ölümü en başta yakınlarını yıktı. Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasının kaybetmenin acısını yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"BİZ SANA DOYAMADIK"

Özlem Uğur, sosyal medya hesabından amcası Özkan Uğur'la olduğu bir kareyi paylaşarak şunları yazdı; Canımız , biriciğimiz, kıymetlimiz Canım amcam biz sana doyamadık. Üzüntümü anlatacak kelimem yok. Son ana kadar bekledik. Şimdi babamın yanında sonsuza kadar birliktesin. Rabbim tüm sevenlerine sabır versin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sürecimde yanımda olan ve olacak olan herkese minnettarım. Sabretmekten başka çare yok. Melekler hep yanında olacak. Hep güleceğiz seninle yeniden.

Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Özkan Uğur'un cenaze töreni programı da belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Algöz, "Özkan Uğur'un cenaze töreni Salı günü (11-temmuz)da AKM de saat 11'00 de yapılacak. Taksim Camiinde öğlen cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve Ülkemizin başı sağolsun" dedi.

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Son Dakika Magazin Özkan Uğur'un yeğeninden veda paylaşımı! Her kelimesi yürek sızlattı - Son Dakika


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