Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira'nın kime benzediği bir süreden bu yana Akalın'ın takipçileri arasında tartışılıyordu.

TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYMAK İSTEDİ

Demet Akalın ise tartışmalara noktayı koymak istemesi üzerine sosyal medya hesabından eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı ve "Hira kime benziyor tartışmaları bitmiştir" dedi.

HERKES AYNI DETAYA TAKILDI

Fakat takipçileri bu sefer de Hira'yı Okan Kurt'a benzetmek yerine, Okan Kurt'u Demet Akalın'a benzetti. Ortaya çıkan bu durum, gülüşmelere neden oldu.

İşte Akalın'ın yaptığı paylaşım: