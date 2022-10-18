Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı - Son Dakika
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Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı

18.10.2022 17:20

Şarkıcı Demet Akalın, kızları Hira'nin kime benzediği tartışmalarını noktalamak adına sosyal medya hesabından kocası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını yayınladı. Fakat herkesin, Okan Kurt'u Demet Akalın'a benzetmesi, eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt'un kızları Hira'nın kime benzediği bir süreden bu yana Akalın'ın takipçileri arasında tartışılıyordu.

TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYMAK İSTEDİ

Demet Akalın ise tartışmalara noktayı koymak istemesi üzerine sosyal medya hesabından eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı ve "Hira kime benziyor tartışmaları bitmiştir" dedi.

HERKES AYNI DETAYA TAKILDI

Fakat takipçileri bu sefer de Hira'yı Okan Kurt'a benzetmek yerine, Okan Kurt'u Demet Akalın'a benzetti. Ortaya çıkan bu durum, gülüşmelere neden oldu.

İşte Akalın'ın yaptığı paylaşım:

Demet Akalın'ın çocukluğu ve Hira
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Demet Akalın, Okan Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı - Son Dakika
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