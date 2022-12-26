Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.
Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne? diyerek sitem etti. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › 2 salata, 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen Demet Akalın'dan işletmeye sert tepki: Ayıp ya, kimse salak değil - Son Dakika