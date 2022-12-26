2 salata, 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen Demet Akalın'dan işletmeye sert tepki: Ayıp ya, kimse salak değil

4 zincir marketin yöneticisi ile bir araya geldi, açıklamada herkes aynı kelimeye takıldı

Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

926 TL'LİK HESAP İSYAN ETTİRDİ

Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne? diyerek sitem etti. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.