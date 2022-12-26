2 salata, 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen Demet Akalın'dan işletmeye sert tepki: Ayıp ya, kimse salak değil - Son Dakika
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2 salata, 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen Demet Akalın'dan işletmeye sert tepki: Ayıp ya, kimse salak değil

26.12.2022 15:52

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yemek yediği restoranda ödediği 926 TL'lik hesaba tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akalın, 2 salata ve 2 içecek için ödediği hesaba sinirlenerek, "Ayıp ya, kimse salak değil" dedi.

Şarkıları ve konserlerinin yanı sıra gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bu sefer de restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti.

926 TL'LİK HESAP İSYAN ETTİRDİ

Gittiği mekanda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne? diyerek sitem etti. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 salata için 926 TL'lik hesap ödeyen Demet Akalın isyan etti: Kimse salak değil
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Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

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