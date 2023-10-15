 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak - Son Dakika

13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak

Son Güncelleme: 15.10.2023 16:19

Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras son 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu ve son olarak memesini aldıracağını açıkladı. Uras, ''Artık acı yok'' sözleriyle bir kez daha bıçak altına yatacağını duyurdu.

Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan 54 yaşındaki Fulden Uras, sosyal medya hesabından hastalığı ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Son 13 yılda 22 kez ameliyat olan şarkıcı memesini aldıracağını açıkladı.

YENİDEN BIÇAK ALTINA YATACAK

Hastalığı nedeniyle daha önce defalarca bıçak altına yatan Fulden Uras, yapılan son kontrollerin ardından ameliyat olacağını söyledi.

13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak

"ARTIK ACI YOK"

Sağlık durumu hakkında don durumu paylaşan Uras şunları söyledi; "22 ameliyat. 22 kere narkoz. Her birinden umutla 'bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay. Çok çektirdin yine de 'hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık 'acı yok' düşünsenize ne büyük lüks benim için. Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarınızı bekliyorum . Hoşçakal acılarım, hoşça kal sağ memem."

13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak
13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak

Meme Kanseri, Fulden Uras, Ameliyat, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Zlatan Ibrahimovic: Kumar bağımlısı Sandro Tonali'ye yardım edilmeli
17:31 Yeşiller Sol Partisi Kongresinde 4 Kişi Gözaltına Alındı
17:23 Fenerbahçe'nin teklifinden aşağı kabul etmeyen Krunic'in Milan'dan istediği rakam ortaya çıktı
17:25 İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmazsa artık seyirci kalamayız
16:49 Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği sütyenli pozu olay yarattı
16:14 13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan CHP içindekilere sert uyarı: Bunu yapanı partiden ayıracağım
15:57 İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı biz parçalayacağız
15:17 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi
15:15 Metroda kadına yumruk atan adam linç edilmek istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 18:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: 13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Kanserle mücadele eden Fulden Uras sağ memesini aldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement