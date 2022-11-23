İsyan eden Hadise'ye Seren Serengil'den yanıt gecikmedi: Yarın her şeyin her yerde çıkacak diye panik halindesin - Son Dakika
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İsyan eden Hadise'ye Seren Serengil'den yanıt gecikmedi: Yarın her şeyin her yerde çıkacak diye panik halindesin

23.11.2022 01:14

Hadise'nin Reza Zerrab'la ilişkisi olduğunu iddia eden Seren Serengil, elinde kanıt olduğunu ve bunları açıklayacağını söylemesinin ardından iddialara yanıt veren ünlü şarkıcı, "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum." diyerek isyan etti. Hadise'ye bir kez daha seslenen Serengil ise iddialarının arkasında durarak sabah programda kanıtlarını açıklayacağını söyledi.

Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, bir süredir Hadise ile Reza Zerrab arasına ilişki olduğunu iddia ediyordu. Bugün iddiasını bir adım daha öteye taşıyan Serengil, elinde kanıt olduğunu söyleyerek açıklayacağını söyledi.

HADİSE DURUMA İSYAN ETTİ

Bu iddianın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyip bir paylaşım yapan Hadise, duruma isyan etti. Hadise, "Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım" ifadelerini kullandı.

SERENGİL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hadise'nin paylaşımına Serengil'den yanıt gecikmedi. İddiasının arkasında duran Serengil, sabah programda kanıtlarını açıklayacağını söyledi. Serengil yaptığı açıklamada, "Beyaz gömlek, beyaz sayfa aman biz kadınlar susmayın diye bütün ahlaklı, terbiyeli, düzgün yaşayan kadınları arkanıza almaya kalkmayın. Çünkü o ahlaklı, tertemiz yaşayan kadınların temsilcisi siz olamazsınız. Hiç kimsenin size hiçbir şantaj, tehdit yaptığı yok. Çünkü yarın her şeyiniz her yerde çıkacak diye, zaten daha önce de çıktı diye panik halindesiniz. Panik halindeki hallerinizi zaten sevgilinizle mesajlarınızda dile getirmişsiniz. 'Reza yayın yasağı aldır. Reza haberler çıkarsa intihar ederim. Avukatını gönder Reza. Teşekkür ederim yayın yasağı aldırmışsın Reza deyip." şeklinde konuştu.

HADİSE NE DEMİŞTİ?

Hadise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var!

Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.

Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim.

"BU YAPILAN ÖZEL HAYATIMA TECAVÜZ"

Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ!

"SİZ KİMSİNİZ ALLAH MISINIZ?"

Hiçbir kadın ünlü ya da ünsüz bu şekilde tehdit edilemez, hiç kimseye böyle bir şantaj yapılamaz. Bu tecavüzün durması için savaşacağım! Sadece kendim için değil, benim gibi aynı şeyleri yaşayan, yaşayacak olan kadınlar ve kadın meslektaşlarım için savaşacağım. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum. Bu her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir. Saygılarımla."

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Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyen Hadise, sosyal medya hesabından isyan etti: 1,5 senedir tehdit ve taciz ediliyorum

Seren Serengil, Hadise, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsyan eden Hadise'ye Seren Serengil'den yanıt gecikmedi: Yarın her şeyin her yerde çıkacak diye panik halindesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsyan eden Hadise'ye Seren Serengil'den yanıt gecikmedi: Yarın her şeyin her yerde çıkacak diye panik halindesin - Son Dakika
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