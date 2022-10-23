Genç kızın "Bekaretimi bozdu" dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi

Cem Belevi ile bir dargın bir barışık aşkları çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin hala Belevi'yi unutamadığı söyleniyordu. Önceki günlerde ortaya bomba bir iddia atıldı ve Derici'nin birlikte klip çektiği Kurtuluş Kuş ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

HAYRANINA CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Kurtuluş Kuş hakkında, geçtiğimiz aylarda İzmir'de bir hayranına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açıldı. Genç kız, Kuş'un kendisine zorla sahip olduğunu ve bekaretini bozduğunu iddia etti. Kuş hakkında 12 yıl hapis istendi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

İrem Derici ise hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Derici, "Ay yalanlamaya gerek bile duymadım, o kadar içi bomboş bir haber ki haberi yapan dostum Alev Alev'in klibini çok izleyip etkisinde kalmış olacak ama kendisine kötü bir haberim var: Klip kurgudan ibaret. Haftalardır Trend 1'e yapışmamızın nazar boncuğu olsun bu haberler de o. Özetle; hayatımda kimsecikler yok, evdeki diş fırçası sayım hala 1 (bir) ve bir daha kısmetimi bu tarz haberlerle kapatırsanız başınıza kalacağım haberiniz olsun" dedi.