Genç kızın "Bekaretimi bozdu" dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kızın "Bekaretimi bozdu" dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi

23.10.2022 20:23

Şarkıcı İrem Derici'nin, geçtiğimiz aylarda cinsel saldırı suçundan hakkında 12 yıl hapis istenen Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Bu iddialara cevap veren Derici ise hayatında kimsenin olmadığını açıkladı.

Cem Belevi ile bir dargın bir barışık aşkları çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin hala Belevi'yi unutamadığı söyleniyordu. Önceki günlerde ortaya bomba bir iddia atıldı ve Derici'nin birlikte klip çektiği Kurtuluş Kuş ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Genç kızın 'Bekaretimi bozdu' dediği kişiyle aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici'den yanıt

HAYRANINA CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Kurtuluş Kuş hakkında, geçtiğimiz aylarda İzmir'de bir hayranına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açıldı. Genç kız, Kuş'un kendisine zorla sahip olduğunu ve bekaretini bozduğunu iddia etti. Kuş hakkında 12 yıl hapis istendi.

Genç kızın 'Bekaretimi bozdu' dediği kişiyle aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici'den yanıt

İDDİALARA YANIT VERDİ

İrem Derici ise hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Derici, "Ay yalanlamaya gerek bile duymadım, o kadar içi bomboş bir haber ki haberi yapan dostum Alev Alev'in klibini çok izleyip etkisinde kalmış olacak ama kendisine kötü bir haberim var: Klip kurgudan ibaret. Haftalardır Trend 1'e yapışmamızın nazar boncuğu olsun bu haberler de o. Özetle; hayatımda kimsecikler yok, evdeki diş fırçası sayım hala 1 (bir) ve bir daha kısmetimi bu tarz haberlerle kapatırsanız başınıza kalacağım haberiniz olsun" dedi.

Genç kızın 'Bekaretimi bozdu' dediği kişiyle aşk yaşadığı iddia edilen İrem Derici'den yanıt
YORUMLAR
500
İrem Derici'den 'Ahlaksız teklif aldın mı?' sorusuna bomba cevap: Yeşil sahalar ve iş insanlarının da aralarında olduğu ünlü isimlerden aldım İrem Derici'den 'Ahlaksız teklif aldın mı?' sorusuna bomba cevap: Yeşil sahalar ve iş insanlarının da aralarında olduğu ünlü isimlerden aldım

İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç kızın 'Bekaretimi bozdu' dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelmesine Kürtçe karşılama damga vurdu: Serok Erdoğan
21:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum
21:25 Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu adam Kürt değil" sözlerine Selahattin Demirtaş'tan cevap: Benim ne olduğumu da kendisi karar veriyor
20:49 İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar
20:48 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor
20:17 Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı
20:16 Genç kızın "Bekaretimi bozdu" dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi
20:13 Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı için beğeni toplayan koreografi
19:52 Okan Buruk'tan Alanyaspor mücadelesi öncesi fikstür çıkışı: Belki de ilk defa yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 21:59:36. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kızın "Bekaretimi bozdu" dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement