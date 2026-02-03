Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı - Son Dakika
Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı

Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
03.02.2026 22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu, evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Nişan tarihini günler öncesinden 3 Şubat olarak duyuran Derici, "Lütfen gözaltına almayın, bırakın da şu kız bir gün yüzü görsün" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Merakla beklenen törende çiftin yüzüklerini aile büyükleri takarken, İrem Derici'nin mutluluğu videodaki neşeli hallerine yansıdı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, aile arasında düzenlenen törenle sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı.

Daha önce nişanlanacağı 8 Ekim'de emniyete davet edilen ve bu talihsiz tesadüfü " Yine evlenemiyorum" diye yorumlayan Derici geçtiğimiz günlerde yeni tarih vermiş ve "3 Şubat'ta nişanım var, lütfen göz altına almayın" diyerek emniyet güçlerine çağrıda bulunmuştu.

MURADINA ERDİ

İrem Derici, nihayet yüzükleri taktı. Aile arasında gerçekleştirilen törende çift, birbirlerine "evet" diyerek evlilik yolundaki ilk resmi adımı attı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı

KIRMIZI KURDELE KESİLDİ, YÜZÜKLER TAKILDI

Videoda oldukça neşeli oldukları görülen çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Aile büyüklerinin kestiği nişan kurdelesiyle birlikte İrem Derici'nin o çok beklediği "gün yüzü" de gelmiş oldu.

Şarkıcının esprili "Gözaltı uyarısı" ise sosyal medyada takipçileri tarafından "Neyse ki bu sefer sağ salim yüzükler takıldı!" yorumlarıyla karşılandı.

