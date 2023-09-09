Ünlü şarkıcı İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı

Başarılı şarkıcı İrem Derici ile Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan, şubat ayından beri dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını paylaşarak aşklarını haykıran çift, yoğun iş tempolarında görüşemediği için ilişkilerini noktaladı.

"BANA HİÇ YAŞAMADIĞIM BİR SEVGİ YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ayrılık haberinin duyulmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yaparak çıkabilecek dedikoduların önüne geçmek isteyen İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: "Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bir şey yaşadık Atakan'la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam."

ATAKAN IŞIKTUTAN FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

Ayrılık kararının ardından sessizliğini koruyan Atakan Işıktutan ise sadece İrem Derici'nin paylaşımını yayınlayarak siyah kalp emojsi koydu. İrem Derici, ayrılık haberinin ardından Instagram hesabından Işıktutan'la ilgili tüm fotoğrafları sildi. Işıktutan ise sadece Derici'nin doğum gününde yaptığı paylaşımı silmedi.