Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi

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Kahramanmaraş depremlerinden aile üyelerinden bir kısmını kaybeden ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Karsu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. 10 gün önce düzenlediği kına gecesiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı evlendi.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Geleneklere bağlı şekilde kına yapan Karsu, düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıktı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Karsu, Hollandalı aşkıyla karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi. Güzel şarkıcı evden çıkarken balık model dantelli bir gelinlik tercih etti. Karsu, kır düğününde ise kabarık model dantelli bir gelinlik giydi. Düğün mekanında Karsu'yu gelinlik içinde gören eşi duygusal anlar yaşadı. O anları 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.