Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi

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Uzun süredir Hollandalı Mike Schrama ile aşk yaşayan ve 10 gün önce geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapan başarılı şarkıcı Karsu, evlendi. Evinde davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, eşiyle karşılıklı halay çekmeyi de ihmal etmedi.

31.07.2024 11:55
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Kahramanmaraş depremlerinden aile üyelerinden bir kısmını kaybeden ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Karsu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. 10 gün önce düzenlediği kına gecesiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı evlendi.

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Geleneklere bağlı şekilde kına yapan Karsu, düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıktı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Karsu, Hollandalı aşkıyla karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi. Güzel şarkıcı evden çıkarken balık model dantelli bir gelinlik tercih etti. Karsu, kır düğününde ise kabarık model dantelli bir gelinlik giydi. Düğün mekanında Karsu'yu gelinlik içinde gören eşi duygusal anlar yaşadı. O anları 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi

Karsu, Ünlüler, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fırat Erat: sesini güzel sanip guzel sesi olmayan tek sarkici 26 25 Yanıtla
    BM - İsmail YILMAZ: Karsucuğumun hakkını yiyorsun.., yeme. 9 6 Köylü Dayı: helal olsun yorum yerli yerinde neyi ünlü yıllardır anlamdım ses seda boy pos bisey yok kim sisirmis salmış ortaliga 6 7
  • Osman Koca: Yerindedir tahsilin, güzelliğin şahane. Varsa Türk'ten tâlibin, bul çeşitli bahane. Bir ecnebî hovarda yakalarsan daha ne? ... Dışının görünüşü içinin aynasıdır; Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. 32 7 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: hamastan sonraki en büyük haber buydu zaten 22 6 Yanıtla
  • Beqq: Dünyalar güzeli, dünyalar iyisi Karsu, ömür boyu mutluluklar. 11 5 Yanıtla
  • ferhat eser: hatayın insanları sıcak kanlı iyi insanlardır gidin görün oraları seversiniz bir kere gittim depremden 6 ay önce oradaydım iskenderunda kaldım 2 gün ordan adanaya geçtim 7 6 Yanıtla
    fatih mazlum: isine bak gundi 3 4
  • Kaho Kroyf: geleneksel kültürde evlenmesi ve örnek olması diğer nesillere önemli bir sanatçı için çok güzel çoğu insan bu şekilde davranmıyor utanıyor geleneklerinden mutluluklar 4 3 Yanıtla
  • Tugay KLN: Allah mutlu etsin, nediyek...? 3 2 Yanıtla
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