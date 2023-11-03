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Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti - Son Dakika

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti

Son Güncelleme: 03.11.2023 11:46

Şarkıcı Metin Arolat peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkıldı. Ünlü şarkıcının iki amcası bir gün arayla vefat etti.

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Metin Arolat'ın amcaları Osman Saffet Arolat ile Mehmet Neşet Arolat bir gün arayla vefat etti. Ünlü şarkıcı yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

AĞABEYİ VE BABASININ ÖLÜMÜYLE SARSILMIŞTI

1995 yılında hem "Dert Değil" şarkısıyla hem de bu şarkıya çektiği kliple adını duyuran şarkıcı Metin Arolat daha önce ağabeyi ve babasının ani ölümünden sonra depresyona girmişti.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti

İKİ AMCASINI BİR GÜN ARAYLA KAYBETTİ

Metin Arolat, bir gün arayla iki amcasını kaybetti. Arolat'ın amcaları gazeteci Osman Saffet Arolat önceki gün vefat etmişti. Diğer amcası mimar Mehmet Neşet Arolat ise bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti

"RUHLARI ŞAD OLSUN"

Bir gün arayla iki amcasının vefatıyla sarsılan Metin Arolat, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Ünlü şarkıcı "Bir gün arayla iki amcamı birden peş peşe sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun." dedi.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbulludur. Baba tarafından "Hasan İzzet Paşa" "Ali Muhsin Paşa" ve "Çerkez Mehmet"in torunu olan Metin Arolat, aynı zamanda Mevlâna'nın da 23. kuşak torunudur. Dedesi 23 Temmuz 1897 Doğumlu ünlü Türk şairi "Ali Mümtaz Arolat"dır.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti

Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayan Metin Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı ve bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra Amerika'ya giden ünlü isim burada part time işlerde çalışmanın yanı sıra University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi aldı. Metin Arolat, Türkiye'de döndükten sonra Kanal 6, Star TV ve ATV'nin tanıtım bölümlerinde yönetmenlik yaptı.

Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti

1995 yılında Ayrılık Olmaz adındaki albümü ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat hem yönetmenlik hem reklamcılık hem de albüm çalışmalarına devam etti. Kendi kliplerini ve o dönemde Tarkan'ın kliplerini yöneten ünlü isim bugüne kadar toplam 5 albüm yayımladı.

Metin Arolat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Metin Arolat'ın iki amcası bir gün arayla vefat etti - Son Dakika
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