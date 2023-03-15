Ünlü sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

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Polis ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söyledi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Amerika TMZ gazetesine konuşan güvenilir bir kaynak da Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu.

AİLESİ YIKILDI

En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.