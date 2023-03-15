Ünlü sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ünlü sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

15.03.2023 17:54

Miami'de yaşayan 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

Polis ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söyledi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Amerika TMZ gazetesine konuşan güvenilir bir kaynak da Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu.

Ünlü model Jeff Thomas dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

AİLESİ YIKILDI

En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

Ünlü model Jeff Thomas dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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Son Dakika Magazin Ünlü sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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