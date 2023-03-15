Polis ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söyledi.
Amerika TMZ gazetesine konuşan güvenilir bir kaynak da Thomas'ın intihar ettiğini söyledi. Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Londra'da bulunan bir mankenlik ajansı ile çalışıyordu.
En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.
Son Dakika › Magazin › Ünlü sosyal medya fenomeni ve model Jeff Thomas, dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika