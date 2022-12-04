Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyordu. Ancak Yasmin bu sefer bambaşka bir olayla magazin gündemine geldi.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle keyifli bir gece geçirdi.
Son dönemde pozlarıyla dikkat çeken Erbil bir süredir gözlerden uzak tutmaya çalıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi anlar yaşadı.
Arkadaşlarının arasında dudak dudağa görüntülenen Erbil'in o anları sosyal medyada da gündeme geldi. İkiliyi bazı takipçileri çok yakıştırırken bazıları da yakıştırmadı.
İşte o poz:
Son Dakika › Magazin › Mali'nin kızı Yasmin Erbil'in dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika