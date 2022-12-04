Mali'nin kızı Yasmin Erbil'in dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Mali'nin kızı Yasmin Erbil'in dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı

04.12.2022 16:10

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karışık tepkiler aldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyordu. Ancak Yasmin bu sefer bambaşka bir olayla magazin gündemine geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'in dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu

İLİŞKİLERİNİ BİR SÜREDİR GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLARDI

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle keyifli bir gece geçirdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'in dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu

Son dönemde pozlarıyla dikkat çeken Erbil bir süredir gözlerden uzak tutmaya çalıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi anlar yaşadı.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜKLERİ ANLARI PAYLAŞTILAR

Arkadaşlarının arasında dudak dudağa görüntülenen Erbil'in o anları sosyal medyada da gündeme geldi. İkiliyi bazı takipçileri çok yakıştırırken bazıları da yakıştırmadı.

İşte o poz:

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'in dudak dudağa öpüştüğü anlar olay oldu
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Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mali'nin kızı Yasmin Erbil'in dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mali'nin kızı Yasmin Erbil'in dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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