Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim

07.09.2022 15:24

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, "Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun" ifadeleri kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi. Yasmin Erbil, babasının geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını ve sözünü alıntılayarak, "Ben bu halini özledim" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından iyileşen ve son günlerde TikTok fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, son yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini aldı.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZE TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"

Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken "Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise babasının bu sözlerine karşılık dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mehmet Ali Erbil'in iktidar açıklaması kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi! Paylaşımı sitem dolu

"BEN BU HALİNİ ÖZLEDİM"

Yasmin Erbil babasının geçmiş yıllarda televizyon yayınında söylediği sözlerini alıntılayıp üzerine "Ben bu halini özledim" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in iktidar açıklaması kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi! Paylaşımı sitem dolu
Mehmet Ali Erbil'in iktidar açıklaması kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi! Paylaşımı sitem dolu
Mehmet Ali Erbil'in iktidar açıklaması kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi! Paylaşımı sitem dolu
Mehmet Ali Erbil'in iktidar açıklaması kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi! Paylaşımı sitem dolu
YORUMLAR
500
Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı! Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı!

Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim - Son Dakika


Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement