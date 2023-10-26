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Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle ilişkisini ilan etti - Son Dakika

Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle ilişkisini ilan etti

Son Güncelleme: 26.10.2023 09:40

Sunucu Hande Sarıoğlu, Eren Süzer isimli bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. Sarıoğlu'nun sevgilisinin Bursa'da kokoreç işi yaptığı ortaya çıktı.

Dansları, cesur pozları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen güzel sunucu Hande Sarıoğlu, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Eren Süzer ile aşk yaşamaya başlayan Sarıoğlu, ilişkisini ilan etti. Süzer'in Bursa'da kokoreç işiyle uğraştığı öğrenildi.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Sevgilisinin doğum gününde ilişkisini ilan eden Hande Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin güzel adam" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede tebrik yorumları yağarken Eren Süzer'in mesleği de merak konusu oldu. Süzer'in Bursa'da kokoreç dükkanları olduğu Sarıoğlu'nun sık sık Bursa'ya giderek sevgilisini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

İşte çiçeği burnunda çiftten ilk kareler...

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle yeni ilişkisini ilan etti
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle yeni ilişkisini ilan etti
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle yeni ilişkisini ilan etti
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle yeni ilişkisini ilan etti
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle yeni ilişkisini ilan etti

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Son Dakika Magazin Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle ilişkisini ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hande Sarıoğlu kokoreççi sevgilisiyle ilişkisini ilan etti - Son Dakika
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