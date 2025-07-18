Her sahne ışığı, geçmişte gölgede kalmış bir hayatın izlerini taşır. Bugün milyonların hayranlıkla izlediği pek çok ünlü, kariyerine oldukça sıradan mesleklerle adım attı. Kimisi banka veznesinde çalıştı, kimisi mağaza tezgâhında müşterilere ürün sundu. Aralarında garsonluk yapan da vardı, konfeksiyon atölyesinde ter döken de. Kimi sahnelere çıkmadan önce çocuk baktı, kimi güvenlik görevlisi olarak hayatını kazandı.
Onları şimdi şarkılarıyla, rolleriyle ya da ekranlardaki başarılarıyla tanıyoruz ama bir zamanlar onlar da hayata en alttan başladı. İşte ünlülerin şaşırtan, ilham veren ve merak uyandıran ilk meslekleri…
Son Dakika › Magazin › Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri - Son Dakika
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