Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
12.01.2026 18:43  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Haber Videosu

Uyuşturucu ve soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan aralarında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görgüzel dahil 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı. Selen Görgüzel'in de aralarında olduğu 3 kişi serbest kaldı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SELEN GÖRGÜZEL VE CAN YAMAN SERBEST

Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ceren Alper, Ayşe Sağlam, Can Yaman, Cumartesi, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Dene Mene Dene Mene:
    Hepsi serbest bırakılır. Bu sözümü unutmayın. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro 16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:00
Galatasaray Onyedika’yı bitirdi Maaşı da belli bonservisi de
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:26:00. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.