Uzak Şehir\'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu

AyNa Yapım imzalı, başrollerinde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, yeni ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya, sezon finalinde projeden ayrılacak.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILACAK

İddiaya göre Alper Çankaya, yeni bir değişiklik yaşanmazsa kendi isteğiyle ekibe veda edecek. Dizide yaşanacak diğer ayrılıkların ise final haftasında ya da sezon finalinin ardından netlik kazanacağı konuşuluyor.

Dizinin sezon final tarihi de merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz pazartesi günü 60. bölümü yayınlanan yapımın 63. bölümde sezon finali yapacağı öğrenildi. Bayram haftasında yayın akışında değişiklik olmaması halinde Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi akşamı sezon arasına girecek.

BORAN KARAKTERİ DE VEDA EDİYOR

Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun da sezon sonunda projeye veda edeceği belirtildi. Daha önce kendisine yöneltilen “Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?” sorusuna “Henüz belli değil. Yakın zamanda belli olur” yanıtını veren oyuncu, karakteriyle ilgili eleştirilere de değinmişti.

Kümbetlioğlu, “Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri… Bu kadar kötü karakteri ilk defa oynuyorum. Bu da benim için değişik oldu. İlgi de var, linçleme de var. Senaryo sonuçta…” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, diziye 30. bölümde dahil olmuştu.

UZAK ŞEHİR’İN KONUSU NE?

Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in yönetmen koltuğunda Yıldız Aşanboğa, Emre Aybek ve Ahmet Katıksız otururken, dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor.

2017 yapımı Lübnan dizisi Al Hayba’dan uyarlanan yapım, 11 Kasım 2024 tarihinde yayın hayatına başladı.

Dizi, Alya Albora’nın eşinin ölümünün ardından Kanada’dan Mardin’e gelişiyle başlıyor. Oğlu Cihan Deniz ile birlikte Mardin’e gelen Alya, burada eşinin ailesi ve geçmişiyle yüzleşiyor.

Kayınvalidesinin baskısıyla eşinin kardeşi Cihan’la evlenmek zorunda kalan Alya’nın hikâyesi, ilerleyen bölümlerde Cihan ile arasında gelişen aşkla farklı bir boyuta taşınıyor.