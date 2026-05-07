Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu

Uzak Şehir\'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu
07.05.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’de sezon finali öncesi dikkat çeken ayrılık gelişmeleri yaşandı. Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın sezon sonunda ekibe veda edeceği öğrenildi.

AyNa Yapım imzalı, başrollerinde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, yeni ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya, sezon finalinde projeden ayrılacak.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILACAK

İddiaya göre Alper Çankaya, yeni bir değişiklik yaşanmazsa kendi isteğiyle ekibe veda edecek. Dizide yaşanacak diğer ayrılıkların ise final haftasında ya da sezon finalinin ardından netlik kazanacağı konuşuluyor.

Dizinin sezon final tarihi de merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz pazartesi günü 60. bölümü yayınlanan yapımın 63. bölümde sezon finali yapacağı öğrenildi. Bayram haftasında yayın akışında değişiklik olmaması halinde Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi akşamı sezon arasına girecek.

Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu

BORAN KARAKTERİ DE VEDA EDİYOR

Dizide Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun da sezon sonunda projeye veda edeceği belirtildi. Daha önce kendisine yöneltilen “Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?” sorusuna “Henüz belli değil. Yakın zamanda belli olur” yanıtını veren oyuncu, karakteriyle ilgili eleştirilere de değinmişti.

Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu

Kümbetlioğlu, “Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri… Bu kadar kötü karakteri ilk defa oynuyorum. Bu da benim için değişik oldu. İlgi de var, linçleme de var. Senaryo sonuçta…” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, diziye 30. bölümde dahil olmuştu.

UZAK ŞEHİR’İN KONUSU NE?

Ay Yapım ve AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in yönetmen koltuğunda Yıldız Aşanboğa, Emre Aybek ve Ahmet Katıksız otururken, dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor.

2017 yapımı Lübnan dizisi Al Hayba’dan uyarlanan yapım, 11 Kasım 2024 tarihinde yayın hayatına başladı.

Dizi, Alya Albora’nın eşinin ölümünün ardından Kanada’dan Mardin’e gelişiyle başlıyor. Oğlu Cihan Deniz ile birlikte Mardin’e gelen Alya, burada eşinin ailesi ve geçmişiyle yüzleşiyor.

Kayınvalidesinin baskısıyla eşinin kardeşi Cihan’la evlenmek zorunda kalan Alya’nın hikâyesi, ilerleyen bölümlerde Cihan ile arasında gelişen aşkla farklı bir boyuta taşınıyor.

Uzak Şehir, Magazin, Kanal D, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
Aziz Yıldırım’ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi
İranlı hacılar Mekke’de güller ve pastalarla karşılandı İranlı hacılar Mekke'de güller ve pastalarla karşılandı
Mersin’de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

10:00
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:56
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:13
Mauro Icardi’ye özel veda
Mauro Icardi'ye özel veda
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:29
Pompada çifte değişim Benzine zam, otogaza indirim geldi
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
08:12
Suriye’de Hizbullah’a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Suriye'de Hizbullah'a operasyon: Üst düzey isimlere suikast iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:09:28. #7.12#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'de yaprak dökümü! Veda edecek bir isim daha belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.