Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu

14.11.2022 08:27

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen ve sağlık sorunları yaşadığı konuşulan Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı'nın son hali sosyal medyada olay oldu. Abacı'nın oldukça yaşlandığı görüldü.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ileri sürülen ve gözlerden uzak bir hayat süren usta sanatçı Muazzez Abacı'nın son hali merak konusu oldu. Sanatçının merak edilen son halini ise yakın arkadaşı paylaştı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

12 Kasım'da 75 yaşına giren Muazzez Abacı ile bir araya gelen arkadaşı Seda Akay, sosyal medya hesabından sanatçının son halini yayınlayarak "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun" notunu düştü. Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın saçlarını doğal rengine bıraktığı ve değişimi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Muazzez Abacı'nın son hali:

Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı
Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı
Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı
Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı
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Son Dakika Magazin Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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