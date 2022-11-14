Gözlerden uzak hayat yaşayan Muazzez Abacı'nın değişimi sosyal medyada gündem oldu

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ileri sürülen ve gözlerden uzak bir hayat süren usta sanatçı Muazzez Abacı'nın son hali merak konusu oldu. Sanatçının merak edilen son halini ise yakın arkadaşı paylaştı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

12 Kasım'da 75 yaşına giren Muazzez Abacı ile bir araya gelen arkadaşı Seda Akay, sosyal medya hesabından sanatçının son halini yayınlayarak "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun" notunu düştü. Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın saçlarını doğal rengine bıraktığı ve değişimi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Muazzez Abacı'nın son hali: