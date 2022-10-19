Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı - Son Dakika
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı

19.10.2022 13:26

Uzun yıllardır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı. Apandisit ameliyatı olan Erbil, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, hastanede kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına da teşekkür etti.

Yıllar önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık sorunları devam eden ve kontrol altında tutulan Erbil, apandisit ameliyatı oldu.

"DURUMU ÇOK İYİ"

Son dönemde TikTok videolarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erbil'in ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü ismin hasta yatağındaki bir fotoğrafını yayınlayan Avşar, "Babacım apandisit ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" dedi.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, apandisit ameliyatı oldu

ERBİL: AİLEM VE ARKADAŞLARIM YALNIZ BIRAKMADI

Hastaneden taburcu olduktan sonra TikTok hesabından bir video yayınlayan ünlü şovmen, "Yakınlarım, dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağ olsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar. Refakatçi olarak da kalıyorlardı. Hemşireler de kalıyordu, 24 saat nöbetçilerdi. Ama bir tane arkadaşım vardı. Onun vefakarlığını, sadakatini hiç unutmayacağım, dostluğunu hiç unutmayacağım. Hemşire olmadığında, akrabalarım kalmadığımda Ercan orada. Refakatçi yatağında yatıyor, helal olsun. Allah razı olsun ondan" şeklinde konuştu.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, apandisit ameliyatı oldu
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Son Dakika Magazin Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı - Son Dakika


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