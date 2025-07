Valverde Türkiye\'de Ailesiyle Tatilde

DÜNYA futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile The Land of Legends'ın Belek'teki yeni oteli Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya'da tatilin tadını çıkartıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" yazısıyla dikkat çekti. Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde'nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.