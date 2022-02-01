Vefatının 23. yıl dönümünde Barış Manço yaptırdığı okulda şarkılarıyla anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Tuzla'da özel bir program ile anıldı.

Barış Manço'nun Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda Barış Manço'nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

UNUTULMAZ ŞARKILARINI SÖYLEDİLER

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay'ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço'nun unutulmaz şarkılarını söylediler. Yaklaşık 50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. O anlar izleyiciler tarafından ilgi gördü.