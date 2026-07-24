Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu - Son Dakika
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Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

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Havuz başındaki köpük partisindeki görüntüleriyle iki günde 100 milyondan fazla izlenme alarak küresel bir fenomene dönüşen 20 yaşındaki "Aora DJ", sessizliğini bozdu. Gelen olumsuz yorumlara "Artık gülüp geçiyorum" diyerek rest çeken genç DJ, yakaladığı bu popülariteden gurur duyduğunu ve kadınların özgürce kendileri olabilmelerini simgelediğini ifade etti.

Havuz başındaki köpük partisi görüntüleriyle sosyal medyayı kasıp kavuran ve iki günde 100 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gizemli kadın en sonunda konuştu. "Aora DJ" adıyla tanınan 20 yaşındaki genç kadın, gelen eleştirilere ve viral olan videosuna dair samimi açıklamalarda bulundu.

KISA SÜREDE FENOMEN OLDU

Son günlerde küresel sosyal medya platformlarının en çok konuşulan ismi haline gelen ve hesabı binlerce yeni takipçi akınına uğrayan genç kadın, hakkındaki merakı giderdi. Videosunun aldığı devasa boyuta hâlâ inanamadığını belirten isim, kendisini şu sözlerle tanıttı: "Şu anda beni bir havuz partisi videosunda her yerde görüyor olmalısınız. Ben 'Aora DJ' olarak da tanınıyorum ve 20 yaşındayım. Hala inanamıyorum, olayların aldığı boyut devasa hale geldi."

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

ELEŞTİRİLERE RESTİ ÇEKTİ

Paylaşımın ardından özellikle erkek kullanıcılardan gelen olumsuz yorumlara değinen genç DJ, ilk başlarda bu duruma çok üzüldüğünü ancak zamanla bakış açısını değiştirdiğini ifade etti: "Videolarıma gelen yorumlar çoğunlukla gerçekten pek de hoş olmayan yorumlar yapan erkeklerden geliyor. Başta bunları okuduğumda beni çok üzüyordu ama sonunda artık gülüp geçiyorum. Neredeyse ünlü biri haline geldim ve her kadın gibi nihayetinde özgürlüğümü yaşıyorum, kendimi ifade ediş biçimimi yaşıyorum ve bu şekilde çok mutluyum."

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

"KADINLARIN ÖZGÜR OLDUĞUNU GÖSTERMEYE OLANAK TANIDI"

Yaşanan süreçten gurur duyduğunu belirten Aora DJ, bu durumun kadınlar için bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekti. Etkinliğin arkasındaki ajansa da değinen genç kadın, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Bununla gurur duyuyorum; çünkü bu, bir kadın olarak kendimi kabullenmeme ve tatile giden diğer kadınlara - kim olurlarsa olsunlar, nasıl olurlarsa olsunlar - aslında kendimiz olduğumuzu, kadın olduğumuzu ve özgür olduğumuzu göstermeme olanak tanıyor. Bu çok önemli."

Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erhan Nas Erhan Nas:
    Kawasaki h2 0 0 Yanıtla
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