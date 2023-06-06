X Turkey Awards ödülleri sahiplerine kavuştu! Depremzedeler için yapılanlar büyük beğeni topladı

Enes Furkan Bilgiçli'nin imzasıyla her yıl X Turkey Magazin dergisi tarafından düzenlenen "X Turkey Awards" İstanbul'un gözde mekânı Elite World Otel Florya'da gerçekleşti. Sunuculuğunu Tuğba Özay'ın üstlendiği ve kırmızı halıda Pelin Suade, Nevide Çiçek, Eda Acar ve İlknur Özkuş'un bulunduğu törende yıldızlar geçidi yaşandı.

YILMAZ MORGÜL DEPREME FARKINDALIK PANKARTI AÇTI

Depremde kaybedilen vatandaşlarımızı anmak amacıyla bir araya gelen davetliler arasında yakın zamanda deprem bölgesinde bulunan Yılmaz Morgül'de "Deprem Öldürmez Cehalet Öldürür" pankartı açarak depreme farkındalık yarattı.

DEFİLEDEKİ TÜM GELİNLİKLERİN GELİRİ DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLANDI

Gecenin en dikkat çeken kısmı ise ünlü tasarımcı Munise Ertok'un deprem temalı "Aşk-ı Ala"defilesi oldu. 10 top model mankenin podyumda olduğu defilede Baştemur akademi sahibi Bilal Baştemur'un kareografisiyle hayat bulan defilede satılan tüm gelinliklerin geliri deprem bölgesine gönderildi.

ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜL ALDI

Ödülle taçlanan ünlü isimler arasında Yılmaz Morgül, Erdener Şuvak, Aleyna Dalveren, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, İbrahim Konar Kanal D, Nermin Öztürk, Esin Yum, Muammar Kapucuoğlu, Maral, Fatih Bulut, Best Life, Bonne vie, 50 Fifty, Gamze Uyguntürk Kanal 7, Merve Tokaz CNN Türk, Neshe, Esin Kaya, Bas Lojistik, Senem Önal, Ruals Design, Esin Kaya vardı.