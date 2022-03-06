Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek - Son Dakika
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Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek

06.03.2022 22:59

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak bilinen Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ilıcalı, sosyal medya hesabından arkadaşı ile fotoğraflarını paylaşıp "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan." sözlerine yer verdi.

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

"KALBİMDEN BİR PARÇA KOPTU"

Vefatın ardından Acun Ilıcalı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yürekleri parçaladı. Acun Ilıcalı, 4 fotoğraf paylaşarak, "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan." ifadelerini kullandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı kareler;

Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan yürekleri parçalayan paylaşım
Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan yürekleri parçalayan paylaşım
Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan yürekleri parçalayan paylaşım
Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan yürekleri parçalayan paylaşım
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Son Dakika Magazin Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek - Son Dakika
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