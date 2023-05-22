Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı

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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Öznur Serçeler, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Son bölümünden Doğukan Polat'ın oynadığı Fuat karakterinin ölüm sahnesiyle gündem olan dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı ileri sürüldü.

DİZİNİN HESABINI TAKİPTEN ÇIKARDI

Dizide Hattuç Hala rolünü oynayan Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddia edildi. 76 yaşındaki usta oyuncunun Instagram hesabından Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Sezer'in hakkındaki iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Şerif Sezer, dizinin resmi Instagram hesabından takip ediliyor.