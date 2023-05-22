Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı

22.05.2023 08:22

Her bölümü reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Şerif Sezer'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Sezer'in sosyal medyada Yalı Çapkını'nın resmi hesabını takipten çıkarması da iddiaları güçlendirdi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Öznur Serçeler, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Son bölümünden Doğukan Polat'ın oynadığı Fuat karakterinin ölüm sahnesiyle gündem olan dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı ileri sürüldü.

DİZİNİN HESABINI TAKİPTEN ÇIKARDI

Dizide Hattuç Hala rolünü oynayan Şerif Sezer'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağı iddia edildi. 76 yaşındaki usta oyuncunun Instagram hesabından Yalı Çapkını dizisinin resmi hesabını takibi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. Sezer'in hakkındaki iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Şerif Sezer, dizinin resmi Instagram hesabından takip ediliyor.

Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
YORUMLAR
500
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Şerif Sezer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
08:28 Cannes Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı
08:16 Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı
08:16 Sinan Oğan'a "Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?" sorusu soruldu: Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok
08:09 Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
08:07 Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
08:01 Oğan'a açık açık soruldu: Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?
07:58 Yalı Çapkını'nda ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin hesabını takipten çıkardı
07:55 Makedonya'da 37 yıldır 1.Lige yükselemeyen futbol takımını üst lige çıkaran Oktay Derelioğlu, tarihi başarısını Haberler.com'a anlattı
07:49 İletişim Başkanlığı: İkinci tur seçimlerinde sandık numaraları değişmedi
07:48 Tarihi başarısını Haberler.com'a anlattı! Makedonya'yı fetheden Oktay Derelioğlu, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 08:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağı konuşulan Şerif Sezer, dizinin sosyal medya hesabını takipten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement