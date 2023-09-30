Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti - Son Dakika

Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti

Son Güncelleme: 30.09.2023 09:00

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 124 dakika sürdü. Normal saatinden daha erken bitirilen dizide başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in bir işbirliği için yurt dışına çıkmasından dolayı sahnelerin kısa tutulduğu ortaya çıktı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 39. bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin son bölümünün normal saatinden daha erken bitmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizinin işlerinden dolayı Türkiye'de olmayan Demir'in sahnelerinin kısa kesilmesinden dolayı erken bittiği öğrenildi.

SAHNELER KESİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin bu akşam ekrana gelen bölümü geçen haftalara göre daha kısa sürdü. Fenomen dizinin daha sonraki hafta şehir dışında yapılacak çekimleri ve Ferit'e hayat veren Mert Ramazan Demir'in ünlü bir markanın iş birliğiyle yapılan dergi çekimi için Paris'e gitme programı nedeniyle birkaç sahnenin kısa tutulduğu öne sürüldü. Bu durum seyircilerden tepki çekerken fragmanda yer alan ancak yayınlanmayan sahneler sonraki bölümde yayınlanacak.

Dizinin erken bitmesi tepki gösteren bazı seyirciler ise "Gelen linçlerden dolayı bazı sahneler kesildi sanırım" yorumunu yaptı.

Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti

Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti - Son Dakika
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