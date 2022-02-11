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Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu - Son Dakika

Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu

11.02.2022 10:57

Ünlü şarkıcı Akalın, bir internet sitesinden el ütüsü almak istedi. Satın almak istediği ürününün adetini önce ikiye daha sonra üçe çıkardığını fark etmeyen Akalın, fiyatların arttığını söyleyerek tepki gösterince sosyal medyada olay oldu. Şarkıcı, kendisiyle alay bir sosyal medya kullanıcısına da "'Beni meşhur et' diye yalvarır sonra bana vizyonsuz yazar. Rezilsin çocuk" diyerek tepki gösterdi.

Yapılan zamların ardından yükselen fiyatlar herkesin tepkisini çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medyada zamlara ilişkin yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Gündem olan Akalın, kendisini eleştiren bir takipçisine de öfke kustu.

YANLIŞLIKLA SEPETE 3 ÜRÜN EKLEYİP İSYAN ETTİ

Bir alışveriş sitesinden almak istediği el ütüsünün adetini önce ikiye daha sonra üçe çıkardığını fark etmeyen Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu! 1 saniye içinde! Yuh ya dolandırıyorsunuz milleti! Şikayet edeceğim!" paylaşımını yaptı. Ürüne zam yapılmadığı, şarkıcının 3 adet ürün seçtiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın'ın paylaşımını paylaşarak yorumlarda bulundu.

Zam paylaşımıyla gündem olan Demet Akalın kendisine 'Vizyonsuz' diyen kişiye öfke kustu

KENDİSİNİ ELEŞTİREN KİŞİYE ÖFKE KUSTU

Öte yandan yaptığı paylaşımın sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmesinin ardından bir sosyal medya kullanıcısı da şarkıcıyı hedef alarak "Bu kadın şu vizyonsuzlukla nasıl ünlü oldu harbi" dedi. Bu paylaşımı görünce sinirlenen Akalın ise "Önce beni meşhur et abla diye yalvarır daha sonra vizyonsuz yazar! Harbi rezilsin çocuk! Senden bir b.k olmaz işte" yazdı.

Zam paylaşımıyla gündem olan Demet Akalın kendisine 'Vizyonsuz' diyen kişiye öfke kustu
Zam paylaşımıyla gündem olan Demet Akalın kendisine 'Vizyonsuz' diyen kişiye öfke kustu
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Son Dakika Magazin Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine 'Vizyonsuz' diyen kişiye öfke kustu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu - Son Dakika
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