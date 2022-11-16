Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu

16.11.2022 08:32

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verildi. Kanalın önceden çekilen bir bölümü hazır olan dizinin ilerleyen bölümleri için nasıl bir yol izleyeceği ise henüz açıklanmadı.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi.

45 GÜN ARA VERECEKLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken 45 günlük ara verileceği iddiasını doğruladı. Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenildi. 10. sezonda da böyle bir ara veren dizinin sadece bir bölüm stoğu bulunuyor.

Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor.

Yapım şirketi, Arka Sokaklar dizisinin çekimlerini 45 gün durdurdu
Yapım şirketi, Arka Sokaklar dizisinin çekimlerini 45 gün durdurdu
Yapım şirketi, Arka Sokaklar dizisinin çekimlerini 45 gün durdurdu
Yapım şirketi, Arka Sokaklar dizisinin çekimlerini 45 gün durdurdu
YORUMLAR
500
16 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı 16 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı Yeni evli Merve Boluğur'dan merak uyandıran paylaşım: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu Yeni evli Merve Boluğur'dan merak uyandıran paylaşım: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

Arka Sokaklar, Instagram, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
09:31 Erdoğan'dan çok konuşulacak yanıt! Biden'ın 6 NATO üyesi ülke ile yaptığı toplantıya neden çağrılmadı?
09:27 Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak
09:17 İstiklal'i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
08:59 Yılmaz Vural'ın İstiklal Marşı önerisi sosyal medyayı salladı: Çok milliyetçiyiz ya!
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz
08:46 Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk sözler: Rusya'nın açıklaması bizim için önemli
08:38 G20 sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal saldırısıyla ilgili sözleri dikkat çekti
08:27 ABD'den kafaları karıştıran açıklama! Polonya'ya düşen füze hangi ülkeden fırlatıldı?
08:24 Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu
13:49 Teoman'ın şarkısının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla açtığı davanın reddine karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 09:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çekimler durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement