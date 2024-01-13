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Bodrum Kitap Günleri'nde Yaprak Misali Kitap Okurlarla Buluşacak - Son Dakika
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Bodrum Kitap Günleri'nde Yaprak Misali Kitap Okurlarla Buluşacak

İçeriğinde barındırdığı şiirlerin yanında herkesin alabileceği önemli mesajlarla dolu olan Senem Derya Tatar'ın 'Yaprak Misali' adlı kitabı, 27 Ocak 2024 tarihinde Bodrum'da gerçekleşecek olan Bodrum Kitap Günleri'nde okurlarla buluşacak. Ayrıca kitap, Mayıs ayının ilk haftasında İzmir Sanat Fuarı'nda da sergilenecek.

Bodrum Kitap Günleri\'nde Yaprak Misali Kitap Okurlarla Buluşacak
13.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:31
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İçeriğinde barındırdığı şiirlerin yanında herkesin alabileceği önemli mesajlarla dolu olan kitap, 27 Ocak 2024 tarihinde Bodrum'da gerçekleşecek olan Bodrum Kitap Günleri'nde okurlarla buluşacak.

İZMİR SANAT FUARI'NDA

Senem Derya Tatar'ın "Yaprak Misali" adını verdiği kitabı, yaklaşık 130 derin şiirin yer aldığı kitap Mayıs ayının ilk haftasında İzmir'de gerçekleşecek olan İzmir Sanat Fuarı'nda da olacak.

SEN SEÇ YAPRAĞI EY KADİM AK PAK!

Senem Derya Tatar, kitaba adını verdiği "Yaprak Misali" şiirinde bir anlamda kitabı da özetliyor: "Tüm gidenlere inat, terk edilmiş bu dünyada kalmak isterim bir yaprak olarak. Sen seç yaprağı ey kadim ak pak! Ey nurdan toprak, beni var eden Hak! İster bir zeytin dalında ufacık, ister bir kitap örtüsünde sıcacık. Var olmak istediğim apaçık."

Kaynak: Magazinkolik
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