Oyuncu Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak - Son Dakika
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Oyuncu Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak

25.12.2022 10:06

Yargı'nın başarılı oyuncusu Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 36. yaş gününü kutladı. Deniz Kaan Yıldırım'la olan fotoğrafını "Sevgilim. Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notuyla paylaştı.

Basında sürekli ayrıldıklarına dair haberler çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"NE GÜZEL ŞEY SENİNLE OLMAK"

Aşklarını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam eden çiftten Pınar Deniz, son paylaşımı ile dikkat çekti. Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafına, "Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notunu ekledi.

Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak
Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak
Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak
Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak
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Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Pınar Deniz'den aşk dolu paylaşım: Ne güzel şey seninle olmak - Son Dakika
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