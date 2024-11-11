Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

MEHMET ALİ ERBİL ve SERDAR ORTAÇ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis, aralarında Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi.

20 MİLYON TAKİPÇİLİ İBRAHİM YILMAZ DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü. Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurt dışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

BATUHAN KARADENİZ YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN YAKALANAMADI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasadışı bahis övme ve reklamını yapma soruşturmasında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

ERBİL VE ORTAÇ'A TUTUKLAMA TALEBİ

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, adliyede verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BAKAN TUNÇ: SUÇ ŞÜPHESİ VARSA GEREĞİ YAPILIR

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ünlü isimlerin gözaltına alınması ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soru yöneltildi. Soruşturmayı değerlendiren Bakan Tunç, "Yasa dışı bahis iddiasıyla ilgili yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa ortada, onun da gereği yapılır" dedi.