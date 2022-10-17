Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu - Son Dakika
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Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu

17.10.2022 10:23

Lübnan'da düzenlenen Murexdor 2022'de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece aldı.

Uzun zamandır FOX TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Eda" rolünü oynayan ve eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Eda Ece'nin ünü ülke dışını aştı. Oyunculuğuyla adından söz ettiren Ece, Lübnan'da ödül aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Başarılı oyuncu, 2000 yılından beri Lübnan'da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinin başında gelen Murexdor 2022'de "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Ekibiyle Beyrut'ta düzenlenen törene katılan oyuncu, siyah-beyaz bir abiye tercih etti. Ödülünü almak için sahneye çıkan Eda Ece, Yasak Elma ekibine ve kendisini destekleyen sevenlerine teşekkür etti. Güzel oyuncu, törenin ardından 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Eda Ece, Lüban'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı
Eda Ece, Lüban'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı
Eda Ece, Lüban'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı
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Eda Ece, Lübnan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu - Son Dakika
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