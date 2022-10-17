Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu

Uzun zamandır FOX TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Eda" rolünü oynayan ve eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Eda Ece'nin ünü ülke dışını aştı. Oyunculuğuyla adından söz ettiren Ece, Lübnan'da ödül aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Başarılı oyuncu, 2000 yılından beri Lübnan'da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinin başında gelen Murexdor 2022'de "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Ekibiyle Beyrut'ta düzenlenen törene katılan oyuncu, siyah-beyaz bir abiye tercih etti. Ödülünü almak için sahneye çıkan Eda Ece, Yasak Elma ekibine ve kendisini destekleyen sevenlerine teşekkür etti. Güzel oyuncu, törenin ardından 6,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.