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Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı - Son Dakika

Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı

15.11.2021 17:20

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece'nin yer aldığı Yasak Elma dizisi 120. bölüm fragmanı ile merak uyandırdı. İlk bölümüyle ekranlarda yer alan Üç Kuruş dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ise 2. bölüm fragmanında neler olacağı merak edilmekte. Kalp Yarası dizisinde neler yaşandı? 15.11.2021 Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlarda olacak Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanlarına bu sayfadan erişebilirsiniz.

Ekranların sevilen dizileri Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizileri bu akşam yeni bölümleriyle yayınlanacak. Yasak Elma 120. bölüm fragmanı, Üç Kuruş 3. bölüm, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. bölüm fragmanı ve Kalp Yarası 20. bölüm fragmanlarımıza haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider. Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 2. Bölümünde; Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır. Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜMDE NELER OLUCAK?

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya karalıdır.

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı? Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar. Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zeka^ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferit ve Ayşe, doğacak çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalışır

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır. Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.

Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı

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Son Dakika Magazin Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı - Son Dakika
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