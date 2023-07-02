Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa konseri 8 kişi katılınca iptal edildi - Son Dakika
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Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa konseri 8 kişi katılınca iptal edildi

02.07.2023 12:57

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Şanlıurfa'da düzenlenen konserinde sadece 8 kişinin katılması üzerine konseri iptal etmek zorunda kaldı. Bingöl, konseri Temmuz ayının sonuna ertelediğini duyurdu ve 8 kişinin de kendisi için değerli olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere sadece 8 kişi katılınca konser iptal edildi. Çıktığı sahneden kısa sürede inmek zorunda kalan Bingöl, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

KATILIM AZ OLUNCA KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konseri iptal etmek zorunda kaldı. Alanda çok az seyircinin olduğunu gören Bingöl, konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" diyerek sahneden inmişti.

"8 KİŞİ DE BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak konserinin bu kez de Temmuz ayının sonuna ertelendiğini söyledi. Bingöl, "Arkadaşlar selamlar. Benim Urfa konserimin iptal edilmesi ve konsere 8 kişi gelmesinin iptal nedeni olarak gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuluyor bu ara. Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayı sonuna ertelenmiştir, öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca, 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir." dedi.

Yavuz Bingöl paylaşımının devamında önceki konserlerine gelen kalabalığın sayısını verdi.

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Son Dakika Magazin Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa konseri 8 kişi katılınca iptal edildi - Son Dakika


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