Nurgül Yeşilçay zayıflama formülünü açıkladı: 16 saat aç kalıyorum

Yaz aylarındaki yoğun iş temposundan arta kalan vaktinde sevgili Necati Kocabaş ile tatil yapan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki oyuncu, nasıl zayıfladığını anlattı.

16 SAAT AÇ KALARAK KİLO VERDİ

Rol aldığı projeler için sık sık kilo alıp verdiğinden bahseden başarılı oyuncu, fazla kilolarından nasıl kurtulduğundan bahsetti. Aralıklı oruç diyetiyle kilo verdiğinden bahseden Yeşilçay, "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" dedi. Vücuduna doğal ürünlerle bakım yapmayı tercih ettiğini söyleyen Yeşilçay, "Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum" dedi.