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Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti - Son Dakika

Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti

16.10.2021 13:48

Koronavirüs sebebiyle kaybettiği kardeşinin kızlarına sahip çıkan ve her gün okuldan almaya giden Alişan, diğer velilerin tepkisini çekti. Okulun önünde Alişan'ın arabası için özel bir park yeri ayrıldığını gören veliler, ayrımcılık yapıldığını dile getirerek yüksek sesle itiraz edince Alişan'da aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, temmuz ayında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, yaptığı açıklamada kardeşinin çocuklarına sahip çıktığını söyledi. Şarkıcı bu açıklamasının ardından bir an olsun yanında ayrılmadığı yeğenlerini okul çıkışları da yalnız bırakmayınca bir tatsızlık yaşadı.

ALİŞAN İÇİN ÖZEL PARK YERİ

Medya Tava'nın haberine göre, Alişan, bizzat ilgilendiği yeğenlerini her gün okula götürüp almaya başladı. Çocukların okul çıkış saatinde park edecek yer olmayan ve trafiğin kilitlendiği Levent'teki bir özel okulun hemen önünde kuka(trafik konisi) konarak yer tutulduğunu gören veliler bu duruma tepki gösterdi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERİNCE ALİŞAN UZAKLAŞTI

Servis araçları ve velilerin araçlarından dolayı okulun çevresinde trafik olduğunu gören vatandaşlar, kapının önünün bir araç için tutulduğunu fark etti. Durumu araştıran veliler, kapının önünün Alişan'ın şoförü tarafından şarkıcı için tutulduğunu öğrendi. Yaşanan durumdan rahatsız olan veliler, Alişan'ın arabasıyla geldiği esnada tepki göstermeye başladı. Arabasının içinde bulunan Alişan tepkilerin çoğalması üzerine okul önünden aracıyla uzaklaştı. Alişan, yaşanan durumun ardından bir daha park yeri ayırtılmamasını istedi.

Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki
Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti

Selçuk Tektaş, Tragger, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti - Son Dakika
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