Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı

21.07.2022 09:32

Rol aldığı Bullet Train adlı filmin galasına giydiği etekle katılan dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, alay konusu oldu. Genellikle şık takım elbiseleriyle hayranlarının karşısına çıkan Pitt'in etek tercihi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Eski eşi Angelina Jolie ile uzun zamandır devam eden davalarıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Brad Pitt, kadrosunda yer aldığı Bullet Train filminin galası için Almanya'ya gitti. Kırmızı halıda boy gösteren oyuncunun kıyafet tercihi ise herkesi şaşkına çevirdi.

GALADA ETEK GİYDİ

Dünyaca ünlü oyuncu film galasına takım elbise ya da smokin yerine kahverengi etek ve gül kurusu gömlek tercih etti. Galaya güneş gözlüğü ve siyah botlarıyla katılan oyuncu, kombiniyle kısa sürede sosyal medyaya damda vurdu.

ALAY KONUSU OLDU

Kombiniyle sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren Pitt, alay konusu oldu. Oyuncunun kombinini gören bazı kullanıcılar, "Akşamdan hazırladığım kombini sabah giyince ben" ifadelerini kullandı.

YÜZ KÖRLÜĞÜYLE MÜCADE EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda GQ Dergisine konuşan Brad Pitt, bir süredir yüz körlüğü olarak bilinen prosopagnozi ile mücadele ettiğini söyledi. Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirterek, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor. Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar "ifadelerini kullandı.

İşte Brad Pitt için yapılan bazı yorumlar:

Rol aldığı filmin galasında etek giyen Brad Pitt, alay konusu oldu
Rol aldığı filmin galasında etek giyen Brad Pitt, sevenlerini şaşkına çevirdi
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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