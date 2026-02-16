Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı - Son Dakika
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

16.02.2026 21:22
Bir dönem "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan oyuncu Arda Kural, uzun süren sessizliğini 14 Şubat'ta bozdu. Sağlık sorunları sonrası gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, sevgilisini ilk kez sosyal medyada paylaşarak hayranlarını şaşırttı.

Bir döneme damga vuran "Eyvah Kızım Büyüdü", "Lise Defteri" ve "Emret Komutanım" dizileriyle hafızalara kazınan, "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan oyuncu Arda Kural, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

EKRANLARDAN UZAKLAŞMIŞTI

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dönem setlere ara veren Kural, son olarak TRT 1'de yayımlanan Tutunamayanlar dizisinde rol almıştı. Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu Ölmez'in paylaştığı yapımın ardından 45 yaşındaki oyuncu, tedavi sürecini tamamlayarak magazinden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

14 ŞUBAT'TA SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak tutan Arda Kural, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu, kız arkadaşını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

