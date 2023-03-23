Yeşilcam'ın yıldızlarından Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı - Son Dakika
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Yeşilcam'ın yıldızlarından Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı

23.03.2023 17:27

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, hastane yatağından paylaştığı fotoğrafla yürekleri burktu. Kanserin yeniden nüksettiği ünlü oyuncunun, 10 gündür hastanede yattığı belirtildi.

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan ve sayısız filmde başrol oynayan Bahar Öztan, daha önce 3 kez yendiği kansere geçtiğimiz yıl yeniden yakalanmıştı.

"KANSER YENİDEN NÜKSETTİ"

Daha önce kanseri yenen usta sanatçı hastane odasından fotoğraf paylaştı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü oyuncu hastalığı hakkında konuştu. Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın kanseri yeniden nüksetti

YEĞENİYLE HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş, güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu. Beni bir müddet idare eder" diye yazdı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın kanseri yeniden nüksetti

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 60 yaşındaki oyuncu, Yeşilçam'ın hala takip edilen isimleri arasında.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın kanseri yeniden nüksetti
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın kanseri yeniden nüksetti
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın kanseri yeniden nüksetti
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Bahar Öztan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilcam'ın yıldızlarından Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilcam'ın yıldızlarından Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı - Son Dakika
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