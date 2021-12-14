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Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu - Son Dakika

Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu

14.12.2021 12:41

Sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinin kapısının önünde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda sabah saatlerinde sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti.

Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu

"YÜZÜMÜ YIKAYIP GELECEĞİM" DEDİ

Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı.

KAPI ÖNÜNDE KANLAR İÇİNE BULDULAR

Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu

TÜRKAN ŞORAY'IN ELİNDEN PLAKET ALMIŞTI

Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk, 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti. Birsel, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı.

Olay yerinden kareler;

Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu
Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu
Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu
Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu
Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu

Özdemir Birsel, Belgin Doruk, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu - Son Dakika Magazin


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