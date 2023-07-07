Ameliyat olan Itır Esen'in son durumuyla ilgili bilgi geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak

Gazeteci Murat Özen, önceki gün yaptığı paylaşımda Yeşilçam'ın güzel oyuncularının başında gelen Itır Esen'in ameliyat olacağını söyleyerek kan bağışı duyurusu yapmıştı. Sevenlerinden dua isteyen Esen'in omurgasındaki eğrilik nedeniyle ameliyat olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

15 GÜN HASTANEDE KALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir omurgasındaki eğrilikten şikayetçi olan 66 yaşındaki oyuncunun ameliyatı 6 saat sürdü. Ünlü oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan Nova Casting ajansın da ortağı olan kızı Nisan Turgul, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Itır Esen'in yaklaşık 15 gün daha hastanede tedavisinin süreceğini söyledi.