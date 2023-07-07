Ameliyat olan Itır Esen'in son durumuyla ilgili bilgi geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak - Son Dakika
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Ameliyat olan Itır Esen'in son durumuyla ilgili bilgi geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak

07.07.2023 08:52

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Itır Esen, omurgasındaki eğrilik nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçerken, Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ameliyat sonrası yaklaşık 15 gün daha hastanede tedavi göreceği açıklandı.

Gazeteci Murat Özen, önceki gün yaptığı paylaşımda Yeşilçam'ın güzel oyuncularının başında gelen Itır Esen'in ameliyat olacağını söyleyerek kan bağışı duyurusu yapmıştı. Sevenlerinden dua isteyen Esen'in omurgasındaki eğrilik nedeniyle ameliyat olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

15 GÜN HASTANEDE KALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir omurgasındaki eğrilikten şikayetçi olan 66 yaşındaki oyuncunun ameliyatı 6 saat sürdü. Ünlü oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan Nova Casting ajansın da ortağı olan kızı Nisan Turgul, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Itır Esen'in yaklaşık 15 gün daha hastanede tedavisinin süreceğini söyledi.

Ameliyat olan Itır Esen'den güzel haber geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak
Ameliyat olan Itır Esen'den güzel haber geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak
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Bugün ameliyat masasına yatan Itır Esen, sevenlerinden dua istedi Bugün ameliyat masasına yatan Itır Esen, sevenlerinden dua istedi

Itır Esen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ameliyat olan Itır Esen'in son durumuyla ilgili bilgi geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ameliyat olan Itır Esen'in son durumuyla ilgili bilgi geldi: Durumu iyi, 15 gün hastanede kalacak - Son Dakika
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