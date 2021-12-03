Yılbaşı rekoru Sibel Can'da

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden Cahide Palazzo'dan yana kullandı. Cahide Palazzo'nun yoğun ısrarını kıramayan Can, pandemi sonrası ilk kez bir yılbaşı gecesinde sahnede olacak. Aldığım duyumlara göre Cahide Palazzo'nun ortakları, Sibel Can için kesenin ağzını açarak yılbaşı galası için 2,5 milyon TL teklif etmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden Palazzo sahnesinde olacak.

Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4,5 milyon TL alarak rekora imza atıyor. Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin 1 milyon TL arasındaydı. 2,5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!