Üye Girişi
Yılbaşı rekoru Sibel Can'da - Son Dakika

Yılbaşı rekoru Sibel Can'da

03.12.2021 09:05
Yılbaşı rekoru Sibel Can'da

Sibel Can rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı! Altı yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da Cahide Palazzo'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden Cahide Palazzo'dan yana kullandı. Cahide Palazzo'nun yoğun ısrarını kıramayan Can, pandemi sonrası ilk kez bir yılbaşı gecesinde sahnede olacak. Aldığım duyumlara göre Cahide Palazzo'nun ortakları, Sibel Can için kesenin ağzını açarak yılbaşı galası için 2,5 milyon TL teklif etmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık'ta yeniden Palazzo sahnesinde olacak.

Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4,5 milyon TL alarak rekora imza atıyor. Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin 1 milyon TL arasındaydı. 2,5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!

Yılbaşı rekoru Sibel Can'da
Yılbaşı rekoru Sibel Can'da

Mehmet Üstündağ, Türk Lirası, Sibel Can, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yılbaşı rekoru Sibel Can'da - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci kızını bekleyen Kenan İmirzalıoğlu: Annenin yerini almak çok zor! 10:03 İkinci kızını bekleyen Kenan İmirzalıoğlu: Annenin yerini almak çok zor!
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu 09:58 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı 09:56 Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65 09:51 ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi 07:56 Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor 07:21 Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor

Son Dakika Haberleri
10:02 İkinci kızını bekleyen Kenan İmirzalıoğlu: Annenin yerini almak çok zor!
10:01 İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı
09:55 Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı
09:54 Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil
09:50 ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65
09:47 Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı
09:43 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı
09:42 Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!
09:39 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor
09:35 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı
Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı! Hastanelerden protesto görüntüleri yağıyor Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarını ayağa kaldırdı! Hastanelerden protesto görüntüleri yağıyor         
10:05
İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı         
10:01
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil         
09:54
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum         
07:20
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 10:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yılbaşı rekoru Sibel Can'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement