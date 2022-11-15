2 çocuğunun babası olan yasak aşkıyla Esra Erol'da programa çıkan kadın, eşine seslendi: Çocuklarıma kimlik çıkartamadım, boşanmak istiyorum

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay işlenmeye başladı. 2 yıldır yasak aşk yaşayan Fatma Hanım ve Yusuf Bey, canlı yayına çıkarak yardım istedi. Resmi nikahlı olarak Yusuf'la evli olan Fatma, Erdoğan'la beraber olduğunu ve 2 çocukları bulunduğunu ancak çocuklarına kimlik çıkartamadığını ve boşanamadığı için programa geldiğini söyledi.

"EVİNE DAVET EDİP HAMİLE KARISI İÇİN TATLI ALDIRDI"

Yusuf ile daha önceden tanıştıklarını söyleyen Erdoğan, bir gün Yusuf'un kendisini aradığını, evine davet ettiğini ve gelirken mangallık tavuk ve hamile eşi için tatlı almasını istediğini söyledi. Eve gittiğinde evde sadece karı koca Fatma ve Yusuf'un olduğunu söyleyen Erdoğan, "Evi içi çok kötü bir haldeydi. Birlikte yemek yedik ama ben Yusuf'a bekar biri olduğum için beni bir daha çağırmaması gerektiğini söyledim" dedi.

"EŞİM, BANA ERDOĞAN'DAN PARA İSTEMEMİ SÖYLEDİ"

Yasak aşkıyla eşinin vasıtasıyla tanıştığını söyleyen Fatma Hanım, "Yusuf, beni daha sonra Erdoğan'ın evine götürdü. Bana Erdoğan'ı varlıklı ve iyi biri olarak tanıttı. 'Hem gidelim hem de para isteyelim' dedi. Kendi söyleyemedi bana söyletti. Ben de Erdoğan'a bize para verir misin dedim. O da 'Kimlik fotokopisini çekip getirsin, vereyim' dedi. Erdoğan da çay demlemiş, 'Çay için de öyle gidin bari' dedi. Borcu vermedi, 'Ben çocuklarıma gönderiyorum' dedi

"KOCASI DARBETTİĞİ İÇİN BANA GELDİ"

Paranın geri gelmeyeceğini bildiği için vermediğini anlatan Erdoğan,"Bana sinirlenip evden hızla gittiler" şeklinde konuştu. Fatma ise Erdoğan borcu vermediği için eşi Yusuf'un kendisini darbettiğini korkusundan Erdoğan'ı arayarak "Gel beni kurtar, dövüyor" diyerek yardım istediğini söyledi. Darp sonrası Fatma'nın yanına geldiğini söyleyen Erdoğan ise sözlerine şöyle devam etti: "Evli olduğu için başımın belaya girmesini istemedim. Bu yüzden de polise götürüp teslim ettim"

"ÇOCUKLARA KİMLİK ÇIKARTMAM İÇİN EŞİNDEN BOŞANMASI LAZIM"

Canlı yayında anlatılanların ardından iki yıldır birlikte olduklarını söyleyen ikili, biri 1 diğeri de 20 günlük 2 çocuklarının olduğunu söyledi. Fatma Hanım'ın eşi Yusuf'tan boşanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Çocukları nüfusuma alıp kimlik çıkartmam için boşanmaları gerekiyor" diyerek Yusuf Bey'e seslendi.