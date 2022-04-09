Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti - Son Dakika

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar önce Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken duygulanan Gonca Vuslateri'yi esprili bir şekilde tiye almıştı. Yaşanan olayın ardından yıllarca bir araya gelmeyen iki sevilen isim, Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyununda buluştu.

GONCA'NIN TAKLİDİNİ YAPMIŞTI

Gonca Vuslateri, Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken "Biraz önce orada otururken bir ödül konuşması yaptım, konuşma onur ödülü vermek için çok gencim ama yaptığınız her şeye çok saygı duyuyorum. Sadece gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum. Attila ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme, lütfen bunu gör sana bunu göstereceğim" demişti. Bunun üzerine sahneye çıkan Yılmaz, Vuslateri'yi taklit ederek "Deminden beri orada oturuyorum, Atilla abinin ensesini gördüm ve hatırladım. Atilla abi ben bir gün zengin olursam dedim ve oldum" diyerek herkesi güldürmüştü.

VUSLATERİ: BEN CEM'E KIRILMADIM AMA AİLEM İNCİNDİ

Konuk olduğu programlarda bu konuyla ilgili konuşan Gonca Vuslateri şunları söylemişti: "Mizah öyle bir şeydir çünkü. İnsanların değiştiremeyecekleri özellikleriyle dalga geçmek, bir an önce yaşanan bir olayla dalga geçmek biraz mizahı olumsuz anlamda tetikler. Biri incinir, biri kırılır, biri öfkelenir. Ben öfkelenmedim. Beni hiç ilgilendirmez. Ben yaşadığım anın kendisiyle ilgileniyorum, bir de Atilla'nın sağlığıyla. Ben Cem'e çok aşığım. Benim çocukluğumun güldüğüm hayatımdaki objesi. Onun sevmediği kişi olabilirim, benim nefret ettiğim bir kişilik de olabilir ama çok iyi yapıyor işini. Ben Cem'e kırılmadım ama ailem incinmiş biraz."

SENELER SONRA BUZLARI ERİTTİLER

Yıllar sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı tiyatro oyununda bir araya gelen ikili, aralarındaki buzları eritti. Instagram hesabından Yılmaz ile bir fotoğrafına filtre uygulayarak paylaşan oyuncu, "Bol filtreli bir anı" notunu düştü.