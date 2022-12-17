Survivor'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 3. yarışmacı oyuncu Murat Eken oldu - Son Dakika
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Survivor'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 3. yarışmacı oyuncu Murat Eken oldu

17.12.2022 08:19

Survivor 2023'te Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in ardından kadroya dahil olan son isim oyuncu Murat Eken oldu. Eken, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş bir kitleye duyurmuştu.

Her yıl büyük bir merakla beklenen Survivor 2023'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın açıklanan son ismi ise ekranların sevilen oyuncusu Murat Eken oldu.

KADRO OLUŞMAYA BAŞLIYOR

Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor. Daha önce Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in adını açıklayan Ilıcalı, son yarışmacının Murat Eken olduğunu söyleyerek "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oyuncu Murat Eken oldu

MURAT EKEN KİMDİR?

Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde yer almaktadır. Aynı zamanda da oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.

Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oyuncu Murat Eken oldu
Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oyuncu Murat Eken oldu
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Acun Ilıcalı, Murat Eken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 3. yarışmacı oyuncu Murat Eken oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 3. yarışmacı oyuncu Murat Eken oldu - Son Dakika
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